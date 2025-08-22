Лодка с людьми перевернулась в районе набережной в Павлодаре

Ночную операцию провели на Иртыше спасатели. В районе Центральной набережной Павлодара перевернулась лодка с людьми, но трагедии удалось избежать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20 августа ночью на Иртыше в районе Центральной набережной Павлодара перевернулась лодка с четырьмя пассажирами.

На место оперативно прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области. Из воды извлекли молодого человека 2002 года рождения. Он был осмотрен специалистами Центра медицины катастроф, медицинская помощь ему не понадобилась.

Трое других добрались до берега самостоятельно.

"Благодаря быстрому реагированию спасателей трагедии удалось избежать", - отметили в ведомстве.

Ранее на Капшагайском водохранилище спасатели достали из воды и доставили на берег девушку, упавшую в воду при катании на водном аттракционе "банан".

Отдых на Балхаше едва не обернулся трагедией для астанчанок из-за халатности сотрудников водного аттракциона. Скорая помощь забрала троих сестер, двоим из них поставили диагноз "аспирационная пневмония". В полиции завели уголовное дело.

На озере Алаколь сотрудники МЧС спасли двух человек. Отдыхающие находились в катамаране, который из-за трещины начал уходить под воду, и они самостоятельно не могли вернуться на берег.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.