Двух детей ударило молнией в Акмолинской области: один из них погиб

В селе Улги района Биржан Сал Акмолинской области произошел несчастный случай - двух детей ударило молнией. Один ребенок, к сожалению, скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел сегодня, 20 августа. Предположительно, в результате удара молнии один ребенок погиб, а второй получил травмы.

"Сотрудниками отдела полиции района Биржан Сал начато досудебное производство по факту гибели ребенка 2015 года рождения и получения травм другим ребенком 2010 года рождения", - пояснили в полиции.

Сообщается, что на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.

В настоящее время полицией проводится сбор полной информации, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как не пострадать во время грозы

На официальном сайте одного из региональных ДЧС сообщается, как вести себя во время грозы и молнии и чем опасны для человека данные природные явления.

Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. При поражении молнией на теле пораженного остаются специфические ожоги в виде красноватых полос и ожогов с пузырями.

Чтобы не пострадать от попадания молнии, необходимо знать и соблюдать некоторые правила поведения во время грозы:

во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле - это и есть та самая точка. Если Вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову;

во время грозы избегайте воды, так как она отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу;

очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильники выключать. Были случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии;

при грозе желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик - потенциальные цели удара.

Молния в лесу практически никогда не бьет в землю, за исключением полян, ибо деревья являются естественными громоотводами, причем вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Поэтому держитесь подальше от высоких деревьев. Самый верный вариант - усесться между низкорослыми деревьями с густыми кронами.

Напомним, ранее в области Жетісу молнией ударило двух человек, один из которых скончался на месте происшествия. Полиция назначила экспертизы.

До этого в Химпоселке Атырау крыша частного двухэтажного дома загорелась после того, как в нее попала молния.

Также в Акмолинской области мужчина и ребенок погибли от удара молнией. В полиции подтвердили информацию об их смерти.

