      Подследственный экс-руководитель спецЦОНа Шымкента не дожил до суда

      Опубликовано:

      Реанимация
      Реанимация. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Шымкенте скончался подследственный по делу о создании ОПГ, занимавшейся незаконной выдачей водительских удостоверений, - экс-руководитель спецЦОНа Жомарт Мурашимов, передает МИА "Казинформ".

      Как сообщает издание, ссылаясь на данные департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Шымкенту и Туркестанской области, Мурашимов скончался 19 августа около 10:45  в больнице.

      18 августа у обвиняемого ухудшилось самочувствие во время краткосрочного свидания с супругой. Первую помощь ему оказали медики учреждения № 69, подведомственного ДУИС. Затем на скорой Мурашимова доставили в городскую больницу № 1. Там его госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом "нарушение мозгового кровообращения".

      Смерть Жомарта Мурашимова вызвала у защиты множество вопросов. Его адвокат Талгат Есимов заявил, что в больницу его подзащитного доставили уже в коме, а смерть стала следствием игнорирования медицинских документов, свидетельствующих об ухудшении состояния здоровья обвиняемого.

      "На одном из последних судебных заседаний 20 июня 2025 года мы, адвокаты, аргументированно просили изменить меру пресечения в связи с серьезной угрозой его здоровью, предоставив суду соответствующие медицинские документы. Однако следственный судья С. Айнабеков, сославшись на показания руководителя медсанчасти изолятора Мухита Танабекова, утверждавшего, что здоровье Мурашимова под контролем, признал доводы защиты необоснованными", - написал адвокат Талгат Есимов в Facebook.

      Он также призвал Генеральную прокуратуру провести досудебное расследование в отношении руководителя медсанчасти учреждения ИЧ № 69 и обратить внимание на практику формального продления арестов без должной оценки состояния здоровья обвиняемых.

      По информации издания, Жомарту Мурашимову предъявили обвинение по нескольким статьям - 247 ч.3, 218 ч.3 п.3), 262 ч.3 Уголовного кодекса РК.

      По версии следствия, в 2023-2024 годах под его руководством действовала схема выдачи водительских удостоверений в обход обязательной сдачи теоретических и практических экзаменов. Стоимость таких "услуг" составляла от 150 до 400 тыс. тенге. По данным следствия, водительские права незаконно получили не менее 500 человек.

      Напомним, ранее в Таразе в следственном изоляторе умер пожилой мужчина. Инцидент прокомментировали в департаменте уголовно-исполнительной системы региона.

      А в прошлом году 37-летний казахстанец скончался в учреждении уголовно-исполнительной системы. Его родные считают, что мужчину избили до смерти. В ДУИС прокомментировали ситуацию.

