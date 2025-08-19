Молодая мать и ее ребенок выпали из окна 7 этажа и погибли в Степногорске
Опубликовано:
В Степногорске молодая мать и ее ребенок погибли, выпав из окна 7 этажа. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как сообщается в Сети, сегодня около пяти часов утра 23-летняя женщина с семимесячным ребенком на руках выпала из окна седьмого этажа одного из жилых домов. Известно, что она находилась в гостях.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Акмолинской области пояснили, что по факту падения женщины и ее малолетней дочери из окна квартиры родственников в Степногорске начато досудебное расследование.
"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК не подлежит разглашению", - отметили в ведомстве.
Напомним, 30 июля в Павлодаре выпали из окна 5 этажа женщина и двое детей. Всех доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовные дела.
Позже полуторагодовалый малыш скончался. 13 августа выжившего мальчика выписали из больницы с положительной динамикой. Его состояние при выписке врачи оценили как удовлетворительное. Ребенку прописали соблюдать строгий постельный режим в течение одного месяца. Мать до сих пор находится в больнице.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2276781-molodaya-mat-i-ee-rebenok-vypali-iz-okna-7-etazha-i-pogibli-v-stepnogorske/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах