Молодая мать и ее ребенок выпали из окна 7 этажа и погибли в Степногорске

В Степногорске молодая мать и ее ребенок погибли, выпав из окна 7 этажа. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщается в Сети, сегодня около пяти часов утра 23-летняя женщина с семимесячным ребенком на руках выпала из окна седьмого этажа одного из жилых домов. Известно, что она находилась в гостях.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Акмолинской области пояснили, что по факту падения женщины и ее малолетней дочери из окна квартиры родственников в Степногорске начато досудебное расследование.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК не подлежит разглашению", - отметили в ведомстве.

Напомним, 30 июля в Павлодаре выпали из окна 5 этажа женщина и двое детей. Всех доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовные дела.

Позже полуторагодовалый малыш скончался. 13 августа выжившего мальчика выписали из больницы с положительной динамикой. Его состояние при выписке врачи оценили как удовлетворительное. Ребенку прописали соблюдать строгий постельный режим в течение одного месяца. Мать до сих пор находится в больнице.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.