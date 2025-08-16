Множественные травмы: вертолет понадобился для спасения упавшего с лошади мальчика в Мангистау

Мальчик получил серьезные травмы, упав с лошади - для его спасения понадобился вертолет. Инцидент произошел в Мангистау, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

"В Мангистауской области экипаж АО "Казавиаспас" МЧС РК выполнил вылет по линии медицинской авиации для экстренной транспортировки подростка 2014 года рождения, получившего многочисленные травмы в результате падения с лошади", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, маршрут пролегал по направлению Актау - Жанаозен - Актау.

С учетом состояния пациента было принято решение произвести посадку на парковочной площадке Областной детской больницы, чтобы максимально сократить время доставки к врачам.

Похожий случай произошел на днях в горах Алматинской области. Мужчина получил открытый перелом голени во время восхождения на пик Орджоникидзе - его пришлось эвакуировать с помощью вертолета.

До этого в горах Алматы камень упал на подростка. Мальчик получил открытый перелом предплечья.

Также на днях 9-летний мальчик повредил руку, катаясь на качелях в Большом Алматинском ущелье. Ему понадобилась помощь спасателей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.