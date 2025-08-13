Упавшая ветка убила девушку в Алматы
Трагедия сегодня днем произошла в Алматы - упавшая ветка убила девушку. Подробности рассказали в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.
"По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются", - заявили в полиции.
Как пишет Tengrinews, у погибшей остался 6-летний ребенок.
В июне похожая трагедия произошла в Павлодарской области - в Аксу обломок дерева проткнул грудную клетку женщины.
Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.
По информации акимата, в тот день в результате урагана пострадали 16 человек, в том числе трое детей
