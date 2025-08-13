Мальчик упал с 9-го этажа в Астане: врачи рассказали о состоянии ребенка
Опубликовано:
В пресс-службе управления здравоохранения Астаны рассказали о состоянии 6-летнего мальчика, который на днях упал с 9-го этажа, передает NUR.KZ.
В настоящий момент пострадавший переведен в отделение.
"Состояние еще остается тяжелым, но стабильный, переведен в отделение травматологии", - рассказали в пресс-службе УОЗ.
Напомним, 11 августа очевидцы рассказали о падении мальчика с 9-го этажа. Сообщалось, что он упал на карниз второго этажа, но остался жив. После этого медики рассказали, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
Позже в полиции сообщили, что по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводится досудебное расследование.
"По предварительным данным, 6-летний ребенок находясь один в комнате выпал из окна собственного дома. В момент происшествия мать была в другой комнате. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - заявили в ДП.
Как уберечь ребенка от падения из окна
На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:
- не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
- установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
- не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
- не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
- не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
- важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;
- тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2274747-malchik-upal-s-9-go-etazha-v-astane-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-rebenka/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах