Понадобился вертолет: мужчина получил серьезную травму во время восхождения на гору в Алматинской области

Мужчина получил открытый перелом голени во время восхождения на пик Орджоникидзе - его пришлось эвакуировать с помощью вертолета, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как уточнили в ведомстве, сегодня утром на высоте около 4 тыс. метров на фоне сложных горных условий, вертолет "Казавиаспас" МЧС успешно осуществил спасательную операцию.

В ходе выполнения восхождения на пик пострадавший получил открытый перелом голени.

"Спасатели РОСО и медики ЦМК МЧС приступили к экстренной эвакуации пострадавшего. Медицинская помощь была предоставлена сразу после подъема, и благодаря решительным действиям спасателей, он был доставлен в безопасное место для дальнейшего лечения", - отметили в МЧС.

Отметим, накануне в горах Алматы произошел похожий случай - камень упал на подростка. Мальчик получил открытый перелом предплечья.

Спасатели транспортировали пострадавшего, который мог самостоятельно передвигаться, к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.

