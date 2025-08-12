Понадобился вертолет: мужчина получил серьезную травму во время восхождения на гору в Алматинской области
Мужчина получил открытый перелом голени во время восхождения на пик Орджоникидзе - его пришлось эвакуировать с помощью вертолета, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как уточнили в ведомстве, сегодня утром на высоте около 4 тыс. метров на фоне сложных горных условий, вертолет "Казавиаспас" МЧС успешно осуществил спасательную операцию.
В ходе выполнения восхождения на пик пострадавший получил открытый перелом голени.
"Спасатели РОСО и медики ЦМК МЧС приступили к экстренной эвакуации пострадавшего. Медицинская помощь была предоставлена сразу после подъема, и благодаря решительным действиям спасателей, он был доставлен в безопасное место для дальнейшего лечения", - отметили в МЧС.
Отметим, накануне в горах Алматы произошел похожий случай - камень упал на подростка. Мальчик получил открытый перелом предплечья.
Спасатели транспортировали пострадавшего, который мог самостоятельно передвигаться, к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.
