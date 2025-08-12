Мужчина сорвался с 10-метровго моста в канал в Шымкенте (видео)
Опубликовано:
В Шымкенте мужчина сорвался с 10-метрового моста и упал в канал. Он остался жив, но сильно повредил ногу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, несчастный случай произошел в жилом массиве Сайрам.
По данным спасателей, мужчина по неосторожности упал с моста в канал с высоты около 10 метров. При падении он получил серьёзную травму ноги и не смог выбраться самостоятельно.
"Оперативно прибывшие спасатели, используя специальные носилки, подняли пострадавшего на поверхность, после чего передали медикам для дальнейшей госпитализации", - рассказали в МЧС.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2274201-muzhchina-sorvalsya-s-10-metrovgo-mosta-v-kanal-v-shymkente-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах