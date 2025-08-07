17-летний парень прыгнул в воду с катера и погиб на Алаколе

На Алаколе 17-летний парень в 500 метрах от берега прыгнул в воду с катера без спасательного жилета и утонул. Заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщает пресс-служба ведомства, начато досудебное расследование в отношении 32-летнего владельца катера по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла на озере Алаколь.

"В районе, не предназначенном для купания, на расстоянии около 500 метров от берега 17-летний подросток спрыгнул в воду с катера без спасательного жилета и утонул", - пояснили в ДП области Абай.

В настоящее время назначен комплекс необходимых экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что капитан полиции вытащил со дна озера Алаколь 18-летнего студента. Спасенный больше двух суток провел в коме, но пришел в сознание.

В Актау 39-летний отец 5 детей во время отдыха на берегу Каспия услышал крики о помощи. Он не раздумывая бросился в воду. Мужчина сумел спасти двух девушек, но утонул, когда пошел вытаскивать парня.

По инициативе акима области за счет спонсорских средств семье погибшего оказали материальную помощь - подарили новую трехкомнатную квартиру.

