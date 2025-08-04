Мужчина умер в следственном изоляторе Тараза
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В Таразе в следственном изоляторе умер пожилой мужчина. Инцидент прокомментировали в департаменте уголовно-исполнительной системы региона, передает NUR.KZ.
О произошедшем сообщил Telegram-канал Halyqstan.
По его данным, скончавшемуся мужчине было 73 года, в мае его осудили за дачу взятки. В изоляторе он дожидался апелляции по делу.
В Департаменте уголовно-исполнительно системы по Жамбылской области подтвердили информацию о смерти содержащегося в СИЗО мужчины - этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения.
"Мужчина состоял на учете в медицинской организации по заболеванию сердца. Ранее неоднократно вывозился для лечения и диагностики в учреждения здравоохранения.
По предварительным данным причина смерти - болезнь сердца", - заявили в ДУИС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2271774-muzhchina-umer-v-sledstvennom-izolyatore-taraza/
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