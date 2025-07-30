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      Водитель погиб под колесами собственного авто в Кокшетау

      Опубликовано:

      парень в наушниках сидит за рулем машины
      Водитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      Несчастный случай произошел 28 июля в Кокшетау - на одной из АЗС города водитель грузовика погиб под колесами своей же машины, передает агентство Kazinform.

      Как пишет издание, ссылаясь на информацию от полиции региона, трагедия произошла рано утром.

      По данным полицейских, 33-летний водитель автомобиля Shacman после заправки остановился и сам залез под грузовик, видимо, чтобы что-то проверить.

      "В этот момент автомобиль неожиданно начал движение и наехал на мужчину. От полученных травм он умер на месте", - рассказали в полиции.

      По факту гибели человека начато расследование, назначена судмедэкспертиза. Между тем госинспектор труда тоже начал проверку.

      В полиции напомнили о мерах безопасности при работе с техников.

      "Автомобиль обязан быть полностью зафиксирован, а работники — обучены соответствующим действиям в подобных ситуациях. Ответственное отношение к технике безопасности — основа сохранения жизни", - заключили в полиции.

      Напомним, похожий инцидент произошел в Алматы зимой прошлого года. Тогда мужчина погиб под колесами собственной "ГАЗели" - он стоял сзади машины, когда она внезапно тронулась.

      А недавно в южной столице завершился суд по громкому делу о гибели казахстанца погиб под колесами Lamborghini блогера Бейбита Алибекова. Водителя авто приговорили к полутора годам ограничения свободы.

      Сам трагический случай произошел еще в октябре. Тогда 22-летний парень пострадал под колесами Lamborghini, принадлежащего блогеру Бейбиту Алибекову. На следующий день пострадавший скончался в больнице.

      Блогер рассказал, что парень активно просил у него машину. Он поначалу ее не давал, но после дискуссий и просьб пользователей все же позволил взять автомобиль, что в итоге обернулось трагедией.

      В ДП Алматинской области пояснили, что на территории автодрома "Сокол" в селе Аксай во время исполнения трюка при съемках видеоролика 22-летний парень по своей неосторожности попал под колеса автомобиля, которым управлял 45-летний водитель.

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