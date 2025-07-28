Подросток упал с водопада в Алматы (видео)
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На водопаде в Алмарасанском ущелье с высоты упал подросток 2008 года рождения - пострадавшему требовалась срочная транспортировка, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения Алматы.
В Instargam-аккаунте Службы спасения сообщается, что инцидент произошел на водопаде "Девичья слеза". Для оказания помощи с контрольно-спасательного поста "БАУ" выехал экипаж спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники.
"Спустя полчаса спасатели добрались до пострадавшего, который жаловался на боли в пояснице и правом плече. Ему была оказана первая доврачебная помощь, после чего началась транспортировка в сторону стоянки Алмарасан, где ожидала медицинская бригада", - рассказали в "109".
Отмечается, что спасатели успешно доставили подростка и передали его медикам для дальнейшего осмотра и госпитализации.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы трое 17-летних подростков сбились с маршрута при спуске с вершины Три Брата. Один из них сорвался в обрыв с 15-метровой высоты и потерял сознание.
Еще один случай произошел в начале июля в Алматинской области. 59-летняя жительница поселка Абай поскользнулась и упала в овраг, где протекает река Аксай. Ее спасли полицейские.
А сегодня стало известно, что в Алматинской области девушка неудачно приземлилась на параплане - ей понадобилась помощь спасателей и медиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2269641-podrostok-upal-s-vodopada-v-almaty-video/
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