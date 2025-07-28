Девушка пострадала во время полета на параплане в Алматинской области

В Алматинской области девушка неудачно приземлилась на параплане - ей понадобилась помощь спасателей и медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в Telegram-канале МЧС, в Карасайском районе девушка 1985 года рождения во время полета на параплане совершила жесткую посадку в Каскеленском ущелье.

"Спасатели РОСО МЧС, прибыв к месту происшествия, эвакуировали пострадавшую до ожидавшей в 500 метрах кареты скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в области Жетісу во время соревнований Кубка мира по парапланерному спорту гражданин КНР 1972 года рождения стартовал с горы на высоте 800 метров. Затем, не справившись с управлением, спортсмен начал падать, перед падением он успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму.

А в этом году в Италии в результате несчастного случая погиб австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер. Во время полета на параплане ему стало плохо и он потерял управление.

Также в Актобе погиб курсант Военного института Сил воздушной обороны. Трагедия произошла при выполнении плановых прыжков с парашютом.

В начале 2023 года близ Астаны при выполнении учебно-боевой задачи, совершая плановый прыжок с парашютом, погиб солдат срочной службы. В Минобороны рассказали, что военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды. Пользовался уважением среди сослуживцев и командиров. По службе характеризовался исключительно с положительной стороны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.