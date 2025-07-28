Девушка пострадала во время полета на параплане в Алматинской области
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В Алматинской области девушка неудачно приземлилась на параплане - ей понадобилась помощь спасателей и медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в Telegram-канале МЧС, в Карасайском районе девушка 1985 года рождения во время полета на параплане совершила жесткую посадку в Каскеленском ущелье.
"Спасатели РОСО МЧС, прибыв к месту происшествия, эвакуировали пострадавшую до ожидавшей в 500 метрах кареты скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в прошлом году в области Жетісу во время соревнований Кубка мира по парапланерному спорту гражданин КНР 1972 года рождения стартовал с горы на высоте 800 метров. Затем, не справившись с управлением, спортсмен начал падать, перед падением он успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму.
А в этом году в Италии в результате несчастного случая погиб австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер. Во время полета на параплане ему стало плохо и он потерял управление.
Также в Актобе погиб курсант Военного института Сил воздушной обороны. Трагедия произошла при выполнении плановых прыжков с парашютом.
В начале 2023 года близ Астаны при выполнении учебно-боевой задачи, совершая плановый прыжок с парашютом, погиб солдат срочной службы. В Минобороны рассказали, что военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды. Пользовался уважением среди сослуживцев и командиров. По службе характеризовался исключительно с положительной стороны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2269488-devushka-upala-na-paraplane-v-almatinskoy-oblasti/
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