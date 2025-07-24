"Им ничего не выдавали": стали известны подробности гибели рабочих в колодце в Караганде

В Караганде простились с двумя работниками коммунальной компании, погибшими на рабочем месте. Родные погибших требуют наказать виновных в их смерти, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали очевидцы журналистам, первым в колодец спустился 29-летний слесарь. Чтобы помочь ему выбраться, следом отправился 46-летний коллега. В итоге тела обоих пришлось поднимать спасателям.

Ранее сообщалось, что они отравились токсичным газом.

"Мой сын туда полез, его начал тащить. Он не думал, что он тоже погибнет, начал его тащить. Еще, говорят, его в грудь бил: «Максим, Максим». Когда бил, свой кислород выпустил, сколько мог. Он, видать, надышался и упал.

Он такой человек, мой сыночка. Он хотел спасти его. Он мне до этого говорил: «Там у них столько ребят молодых погибло». Им ничего не выдавали: ни маски вот эти, ни веревки", - рассказала мать Евгений Макеева Валентина Макеева.

В самой коммунальной компании трагедию комментируют очень осторожно. Там заявляют: только эксперты смогут определить, были ли соблюдены на месте все требования безопасности. При этом, говорят, это первый трагический случай на их предприятии за 30 лет.

"Мы имеем на руках официальную судмедэкспертизу, где указана причина смерти – это токсическое действие газов, дымов и паров неустановленных. Понятно, что во всех канализационных сетях и колодцах, и насосных станциях всегда присутствует газ метан, где его не видно и не слышно.

Принято решение взять на себя полностью все расходы по организации погребения и соответствующих выплат социальных, которые прописаны в коллективном договоре", - сообщил гендиректор ТОО «Караганды су» Ербол Толеуов.

В регионе создана специальная комиссия, которая должна выяснить причины случившегося. Также по факту гибели двух человек в полиции завели уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».

Источник: КТК

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