Сорвался прожектор: 1,2 млн тенге выплатят жителю Тараза за сломанный позвоночник

Одна из школ Тараза выплатит 1,2 млн тенге компенсации электрику, получившему серьезные травмы при падении с высоты во время работы, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, электрик одной из школ Тараза по поручению заместителя директора производил замену неисправных ламп в прожекторах на фасаде здания. Во время работ один из плохо закрепленных прожекторов при наклоне сорвался и ударил работника.

В результате падения с высоты около трех метров электрик получил закрытые переломы позвоночника и ребер. Травмы квалифицировали как серьезные производственные.

На момент подачи иска мужчина продолжал лечение, неся значительные материальные расходы. В связи с этим он обратился в суд с требованием взыскать со школы компенсацию материального ущерба и морального вреда.

Представитель ответчика иск не признал, ссылаясь на оказанную ранее финансовую помощь и сохраняющуюся выплату заработной платы, несмотря на отсутствие электрика на работе.

Суд, рассмотрев дело, установил, что электрик упал с высоты до трех метров при исполнении служебных обязанностей. Согласно акту расследования несчастного случая, вина работодателя составила 100%, вина работника - 0%.

"Работодатель не обеспечил должный уровень безопасности и контроля, организация работ была признана неудовлетворительной", - отметили в суде.

В связи с этим с администрации школы взыскали 1,2 млн тенге в счет компенсации материального ущерба и морального вреда, а также расходов на юридическую помощь.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что на территории одного из ТОО в Костанае работница после окончания ночной смены поскользнулась и упала, получив серьезные переломы. Суд признал незаконным акт расследования несчастного случая на производстве, обязав провести повторное разбирательство.

В Риддере электромонтер получил тяжелые травмы во время работы. Он проходил длительное лечение и перенес операцию по пересадке кожи. По решению суда работодатель оплатит ему лечение и 3 млн тенге компенсации за моральный вред.

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