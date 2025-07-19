19 человек пострадали во время запуска фейерверков в Германии (видео)

Вчера, 18 июля, во время взрыва пиротехники на традиционной ярмарке в Дюссельдорфе пострадали 19 человек, четверо из них получили серьезные травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

Как сообщило издание, инцидент произошел поздно вечером 18 июля во время проведения традиционной ярмарки "Рейнкирмес". По предварительным данным, запущенная пиротехника полетела не в ту сторону и взорвалась рядом с VIP-зоной прямо у земли - непосредственно в толпе зрителей.

"В настоящее время мы предполагаем, что это был несчастный случай", - заявил представитель полиции Дюссельдорфа.

Сообщается, что всего пострадали 19 человек, у четверых из них - серьезные травмы. Некоторые пострадавшие были доставлены в местные больницы. Они получили в основном ожоги.

По информации ТАСС, ежегодная ярмарка на берегу Рейна в Дюссельдорфе "Рейнкирмес" считается одним из крупнейших народных праздников в Германии. Ежегодно ее посещают около 4 млн человек.

Напомним, недавно в американском округе Йоло в штате Калифорния произошел мощный взрыв на складе с фейерверками, в результате начался сильный пожар.

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А в начале 2024 года в Астане, предположительно во время празднования Нового года, начала неконтролируемо взрываться пиротехника. Полиция разыскала того, кто запустил фейерверки.

Мы также сообщали, какие опасности подстерегают казахстанцев при использовании пиротехники. В подобных случаях часто происходят травмы кистей рук, травмы глаз, ожоги.

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