Казахстанец получит 9 млн тенге после падения

В Петропавловске утверждено мировое соглашение по иску о восстановлении на работе. Ответчик обязался выплатить истцу 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд СКО.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судом №2 Петропавловска утверждено мировое соглашение между сторонами по гражданскому делу о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула.

Ответчик признал факт получения истцом телесных повреждений в результате падения с дробильной установки на территории щебеночного карьера ТОО.

В рамках мирового соглашения ответчик обязался выплатить истцу денежную компенсацию в размере 9 млн тенге.

Определение суда в законную силу не вступило.

Ранее житель Кызылорды обратился в суд с иском к ТОО о взыскании задолженности по заработной плате в сумме свыше 1 млн тенге и обязательным пенсионным взносам. Суд удовлетворил иск мужчины.

А в Костанае суд признал незаконным акт расследования несчастного случая на производстве, обязав провести повторное разбирательство. Было установлено, что работница предприятия после окончания ночной смены и прохождения медицинского освидетельствования поскользнулась и упала на территории ТОО, получив серьезные переломы. При этом комиссия пришла к выводу, что причиной инцидента стало несоблюдение мер личной безопасности. Но суд с этими выводами не согласился.

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