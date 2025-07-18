Казахстанец получит 9 млн тенге после падения
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В Петропавловске утверждено мировое соглашение по иску о восстановлении на работе. Ответчик обязался выплатить истцу 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд СКО.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судом №2 Петропавловска утверждено мировое соглашение между сторонами по гражданскому делу о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула.
Ответчик признал факт получения истцом телесных повреждений в результате падения с дробильной установки на территории щебеночного карьера ТОО.
В рамках мирового соглашения ответчик обязался выплатить истцу денежную компенсацию в размере 9 млн тенге.
Определение суда в законную силу не вступило.
Ранее житель Кызылорды обратился в суд с иском к ТОО о взыскании задолженности по заработной плате в сумме свыше 1 млн тенге и обязательным пенсионным взносам. Суд удовлетворил иск мужчины.
А в Костанае суд признал незаконным акт расследования несчастного случая на производстве, обязав провести повторное разбирательство. Было установлено, что работница предприятия после окончания ночной смены и прохождения медицинского освидетельствования поскользнулась и упала на территории ТОО, получив серьезные переломы. При этом комиссия пришла к выводу, что причиной инцидента стало несоблюдение мер личной безопасности. Но суд с этими выводами не согласился.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2266545-kazahstanec-poluchit-9-mln-tenge-posle-padeniya/
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