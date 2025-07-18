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    Происшествия

      Подросток упал с 15-метровой высоты в горах Алматы (фото, видео)

      Опубликовано:

      Спасатели с пострадавшим подростком
      Транспортировка пострадавшего. Фото: Служба спасения Алматы

      В горах Алматы трое 17-летних подростков сбились с маршрута при спуске с вершины Три Брата. Один из них сорвался в обрыв и потерял сознание, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения города.

      В Instargam-аккаунте Службы спасения Алматы сообщили, что информация о случившемся поступила в ДЧС 17 июля в 16:50. Спустя 15 минут с контрольно-спасательного пункта "БАУ" выдвинулся экипаж спасателей Службы спасения города Алматы в составе пяти человек и одной единицы техники.

      В 19:55 спасатели установили визуальный контакт с подростками - они находились в районе пика Терешковой.

      "В 21:46 спасатели добрались до пострадавшего. По предварительным данным, он упал с высоты около 15 метров. У него подозрения на переломы плеча, локтя, бедра, а также возможное повреждение позвоночника. В связи с этим подросток признан нетранспортабельным", - говорится в сообщении.

      Для оказания первичной медицинской помощи на плато Кок-Жайлау была направлена бригада Центра медицины катастроф. Дополнительно были выдвинуты еще два экипажа спасателей для усиления работ на месте происшествия.

      Поскольку эвакуировать пострадавшего пешим способом было невозможно, спасатели приняли решение транспортировать его вертолетом.

      "Пострадавший был эвакуирован с труднодоступного горного участка при помощи авиации Службы спасения города Алматы и доставлен в Детскую городскую больницу №1 для оказания медицинской помощи", - добавили в Службе спасения.

      Еще двое подростков также были транспортированы воздушным путем до аэропорта Боралдай, откуда направились самостоятельно.

      Вчера также сообщалось, что в горах Заилийского Алатау заблудились шесть человек, в числе которых двое подростков. Им на помощь пришли спасатели. Туристы были найдены. В медицинской помощи никто не нуждался.

      До этого в районе Альпинграда Медеуского района турист получил травму ноги и не мог самостоятельно спуститься с гор. С высоты 3400 метров мужчину эвакуировали спасатели.

      Также в Алматы спасатели пришли на помощь гражданам Китая, которые совершили восхождение на пик Шукур и застряли в горах из-за травмы.

      Ранее акмолинские спасатели помогли травмированной женщине спуститься с горы Кокшетау в Бурабайском районе.

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