Погиб австрийский парашютист-экстремал Баумгартнер, известный прыжком из стратосферы
Опубликовано:
В Италии в результате несчастного случая погиб Феликс Баумгартнер. Во время полета на параплане ему стало плохо и он потерял управление, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как сообщает издание, ссылаясь на немецкий источник, трагедия произошла в Порто-Сант-Эльпидио итальянской провинции Марке. Баумгартнер потерял контроль над парапланом, почувствовав себя плохо.
В итоге аппарат рухнул в бассейн местного отеля, парашютист погиб на месте. Ему было 56 лет. Также пострадала сотрудница гостиницы, ее госпитализировали с травмами шеи.
При этом, по информации итальянского агентства, Баумгартнер к моменту падения параплана был уже мертв. Супруге, которая была вместе с Баумгартнером, сообщили о его смерти.
На своей странице в Facebook Баумгартнер несколько дней назад выложил пост с фотографией из Италии, где он летит на параплане, подписав сообщение: "Где вы отдыхаете в этом году?". Это был последний пост на его странице в этой соцсети.
Напомним, Баумгартнер приобрел всемирную известность в 2012 году благодаря своему прыжку из стратосферы. Он установил три мировых рекорда, прыгнув с высоты свыше 38 км и развив скорость 1173 км/ч. Уникальный прыжок был осуществлен с приземлением в пустыне штата Нью-Мехико в США. Тогда за полетом следили 8 млн интернет-зрителей.
Напомним, на днях в Актобе погиб курсант Военного института Сил воздушной обороны. Трагедия произошла при выполнении плановых прыжков с парашютом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится расследование.
18 января 2023 года близ Астаны при выполнении учебно-боевой задачи, совершая плановый прыжок с парашютом, погиб солдат срочной службы. В Минобороны рассказали, что военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды. Пользовался уважением среди сослуживцев и командиров. По службе характеризовался исключительно с положительной стороны.
Также 14 сентября 2021 года в Алматинской области при совершении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий Вооруженных сил, офицер в воинском звании "капитан" 1990 года рождения.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2266326-pogib-avstriyskiy-parashyutist-ekstremal-baumgartner-izvestnyy-pryzhkom-iz-stratosfery/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах