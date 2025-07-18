Погиб австрийский парашютист-экстремал Баумгартнер, известный прыжком из стратосферы

В Италии в результате несчастного случая погиб Феликс Баумгартнер. Во время полета на параплане ему стало плохо и он потерял управление, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, ссылаясь на немецкий источник, трагедия произошла в Порто-Сант-Эльпидио итальянской провинции Марке. Баумгартнер потерял контроль над парапланом, почувствовав себя плохо.

В итоге аппарат рухнул в бассейн местного отеля, парашютист погиб на месте. Ему было 56 лет. Также пострадала сотрудница гостиницы, ее госпитализировали с травмами шеи.

При этом, по информации итальянского агентства, Баумгартнер к моменту падения параплана был уже мертв. Супруге, которая была вместе с Баумгартнером, сообщили о его смерти.

На своей странице в Facebook Баумгартнер несколько дней назад выложил пост с фотографией из Италии, где он летит на параплане, подписав сообщение: "Где вы отдыхаете в этом году?". Это был последний пост на его странице в этой соцсети.

Напомним, Баумгартнер приобрел всемирную известность в 2012 году благодаря своему прыжку из стратосферы. Он установил три мировых рекорда, прыгнув с высоты свыше 38 км и развив скорость 1173 км/ч. Уникальный прыжок был осуществлен с приземлением в пустыне штата Нью-Мехико в США. Тогда за полетом следили 8 млн интернет-зрителей.

Напомним, на днях в Актобе погиб курсант Военного института Сил воздушной обороны. Трагедия произошла при выполнении плановых прыжков с парашютом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится расследование.

18 января 2023 года близ Астаны при выполнении учебно-боевой задачи, совершая плановый прыжок с парашютом, погиб солдат срочной службы. В Минобороны рассказали, что военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды. Пользовался уважением среди сослуживцев и командиров. По службе характеризовался исключительно с положительной стороны.

Также 14 сентября 2021 года в Алматинской области при совершении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий Вооруженных сил, офицер в воинском звании "капитан" 1990 года рождения.

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