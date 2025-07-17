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    Происшествия

      Смерть ребенка под упавшим памятником в Атырау: суд вынес приговор по делу

      Опубликовано:

      Ребенок в больнице
      Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Narongrit Doungmanee/Getty Images

      Летом прошлого года памятник упал на 7-летнюю девочку в Атырау, отчего она скончалась. Сегодня вынесли приговор по этому делу, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Атырау, рассмотрено уголовное дело в отношении Б., обвиняемого в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение средней тяжести вреда здоровью двух лиц (ч. 3 ст. 306 УК).

      Как сообщает суд, акимат привлек спонсоров и подрядчика для изготовления 14 скульптур в "Парке Победы" Атырау, посвященных героям ВОВ.

      "Подсудимый, являясь подрядчиком, нарушил строительные нормы при изготовлении скульптур, в результате чего одна из них обрушилась на двух малолетних детей и их отца. В результате один ребенок скончался, остальные получили телесные повреждения средней тяжести", - говорится в публикации.

      Подсудимый вину отрицал, потерпевшие требовали строгого наказания.

      Действия подсудимого переквалифицированы с ч. 3 ст. 306 УК на ч. 1 ст. 279 УК (нарушение нормативов в архитектурной и строительной деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

      Вина подсудимого подтверждена показаниями свидетелей, видеозаписями, заключением эксперта и др.

      Наличие несовершеннолетнего ребенка, совершение преступления средней тяжести впервые, при случайном стечении обстоятельств, признано судом смягчающим обстоятельством. Отягчающие обстоятельства в ходе рассмотрения дела не установлены.

      Приговором суда гражданин Б. признан виновным по ч. 1 ст. 279 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью сроком на 3 года.

      На основании Акта амнистии срок лишения свободы сокращен наполовину. Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью сроком на 3 года.

      С подсудимого взысканы по 10 млн тенге в пользу каждого потерпевшего в качестве компенсации морального вреда, а также понесенные расходы на лечение.

      Приговор суда пока не вступил в законную силу.

      Напомним, мы писали об этом деле. Тогда в Атырау разыгралась непогода. В городе затопило несколько улиц, падали деревья. Кроме того, сильный ветер повредил линии электропередачи, многие жители остались без света.

      В момент разгула стихии памятник упал на 7-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок скончался.

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