Дети застряли в лифте в Костанайской области

В Рудном Костанайской области в лифтовой кабине оказались заблокированы дети 2012 и 2016 годов рождения. На место незамедлительно прибыли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, с помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно вскрыли двери лифта и эвакуировали испуганных малышей. Дети в медицинской помощи не нуждались.

МЧС напоминает, если вы застряли в лифте:

не волнуйтесь сами и успокойте соседей;

свяжитесь с диспетчером;

не нажимайте на все кнопки;

не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;

используйте все каналы связи.

В мае этого года в 13-м микрорайоне Тараза шесть человек оказались заперты в пассажирском лифте. На помощь людям пришли спасатели. С помощью гидравлических инструментов они открыли дверь лифта и помогли людям выбраться.

Также в июне в Уральске спасатели освободили троих людей, застрявших в лифте. Для этого пришлось вскрывать двери подъемника с помощью шанцевого инструмента.

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