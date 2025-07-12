Дети застряли в лифте в Костанайской области
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В Рудном Костанайской области в лифтовой кабине оказались заблокированы дети 2012 и 2016 годов рождения. На место незамедлительно прибыли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, с помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно вскрыли двери лифта и эвакуировали испуганных малышей. Дети в медицинской помощи не нуждались.
МЧС напоминает, если вы застряли в лифте:
- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- свяжитесь с диспетчером;
- не нажимайте на все кнопки;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- используйте все каналы связи.
В мае этого года в 13-м микрорайоне Тараза шесть человек оказались заперты в пассажирском лифте. На помощь людям пришли спасатели. С помощью гидравлических инструментов они открыли дверь лифта и помогли людям выбраться.
Также в июне в Уральске спасатели освободили троих людей, застрявших в лифте. Для этого пришлось вскрывать двери подъемника с помощью шанцевого инструмента.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2264505-deti-zastryali-v-lifte-v-kostanayskoy-oblasti/
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