Павлодарец получил травму головы и умер

В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Предварительно установлено, что утром 12 июля по проспекту Назарбаева, 17/1, работник одного из ТОО во время очистки ливневых труб получил травму головы (находился без защитной каски), от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства и причины гибели жителя Павлодара будут установлены в ходе расследования.

А в ночь на 8 июля на автодороге Павлодар - Кызылорда между селами Береке и Торт-Кудук в автоцистерне седельного тягача MAN погиб водитель. Предварительно установлено, что павлодарец упал в цистерну при попытке набрать в емкость бензин. По факту несчастного случая полицией проводится проверка.

Также в Павлодаре женщина с матерью и тремя детьми катались на 4-колесном велосипеде и, не справившись с управлением, они врезались в забор. В результате падения пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее дочь и внуки были доставлены в больницу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.