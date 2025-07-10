Павлодарец упал в цистерну и погиб

Полицией проводится проверка по факту несчастного случая, в результате которого погиб житель Павлодара, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ночь на 8 июля на автодороге Павлодар - Кызылорда между селами Береке и Торт-Кудук в автоцистерне седельного тягача MAN погиб водитель.

"Предварительно установлено, что мужчина упал в цистерну при попытке набрать в емкость бензин", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Ранее в Акмолинской области во время проведения монтажных работ на водопроводной сети в колодце произошел несчастный случай. Двое рабочих скончались, двое были госпитализированы. По данному факту было начато досудебное расследование по ч.4 ст.156 УК (Нарушение правил охраны труда). Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В Павлодаре женщина с матерью и тремя детьми катались на 4-колесном велосипеде и, не справившись с управлением, они врезались в забор. В результате падения пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее дочь и внуки были доставлены в больницу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.