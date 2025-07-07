Женщина с матерью и детьми разбились на веломобиле в Павлодаре

В Павлодаре женщина с матерью и тремя детьми катались на 4-колесном велосипеде, и не справившись с управлением, врезались в забор, отчего пенсионерка скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Павлодарской области, проводится проверка по факту несчастного случая, в результате которого погибла жительница Павлодара.

"В ночь на 7 июля на Центральной набережной женщина с тремя детьми и своей матерью катались на 4-колесном велосипеде. При спуске, не справившись с управлением, совершили столкновение с металлическим забором. В результате падения пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее дочь и внуки доставлены в больницу", - информирует полиция.

Напомним, в прошлом году 9-летний мальчик в Алматы получил ужасные травмы, упав на металлическое ограждение. Ребенок проезжал рядом с ограждением на велосипеде и каким-то образом наехал на него.

Несколько лет назад в Акмолинской области металлический штырь проткнул голову 10-летнему мальчику. Со слов мамы, ребенок играл на футбольной площадке. Во время игры с ребятами в футбол случайно наткнулся на торчащий из забора штырь.

Также напомним, в июне этого года женщина погибла в Аксу, когда во время урагана обломок дерева проткнул ей грудную клетку. Она ехала на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.

По поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова семье погибшей оказана финансовая поддержка.

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