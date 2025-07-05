Отправилась на природу с семьей: тело 27-летней женщины нашли в реке в Туркестанской области

Трагедия случилась в Туркестанской области, когда молодая женщина отправилась на природу с семьей - ее тело спасатели обнаружили только спустя три дня, передает Almaty.tv.

По данным телеканал, женщина якобы была беременна. Спасатели обнаружили тело девушки лишь спустя 3 дня.

"Работники лесного хозяйства и их родственники при неизвестных обстоятельствах упали в воду на территории Сайрам-Угамского национального природного парка. Сотрудники МЧС вытащили на берег тело молодой женщины 1998 года рождения. Было мобилизовано 8 человек личного состава, 2 единицы техники и 1 эхолот", - сообщил инженер управления ДЧС Туркестанской области Акарыс Омар.

Стоит отметить, что с начала года в регионе число утонувших достигло 39 человек.

Ранее мы писали, что женщина бросилась на помощь сыну и утонула с ним в Алматинской области.

Также в районе Маркаколь Восточно-Казахстанской области двое мужчин бросились спасать тонущего парня и сами погибли, не справившись с течением.

Ранее в Караганде утонул 16-летний парень. Трагедия произошла в запрещенном для купания месте - в одном из карьеров.

А в одном из микрорайонов Актау двое 14-летних подростков стали тонуть. Из воды их извлекли очевидцы, однако один из мальчиков скончался на месте. По сведениям спасателей, школьники купались в необорудованном месте.

В Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Семья отдыхала на берегу реки. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.