Ребенок упал в шахту лифта в Атырау

В микрорайоне Береке Атырау 11-летний мальчик упал в шахту лифта. Ребенка доставили в больницу. Проводится внеочередная техническая проверка подъемного оборудования, передает "Ак Жайык".

27 июня 11-летний мальчик пытался зайти в лифт с велосипедом, но двери автоматически закрылись: сам ребенок остался снаружи, а велосипед застрял между створками и кабиной.

Когда лифт начал подниматься, мальчик, не отпуская велосипед, оказался приподнят над полом. В какой-то момент он не удержался, отпустил руки и сорвался в шахту.

К счастью, ребенок остался жив. Его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Обошлось и без тяжелых травм.

Назначена проверка.

"Зафиксирован инцидент с участием малолетнего ребенка при использовании лифта. По предварительным данным, в ходе подъема произошло нарушение работы лифтового оборудования. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Обслуживание лифта осуществляется ТОО "КаспийЛифт". Лифт находится в долевой собственности жильцов. В настоящее время проводится внеочередная техническая проверка оборудования для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации", - сообщили в акимате Атырау.

Ранее в Уральске спасатели освободили троих людей, застрявших в лифте. Для этого пришлось вскрывать двери подъемника с помощью шанцевого инструмента.

В Астане спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте. Они вызволили трех взрослых и одного младенца. С помощью гидравлических инструментов они открыли дверь лифта и помогли людям выбраться.

Также в Сети опубликовали видео из Астаны с участием двух мужчин, которые сорвали камеру в лифте после того, как поняли, что она снимала их действия. Жильцы по данному факту обратились в полицию.