"Кровь хлестала": фасад киоска обрушился на женщину во время урагана в Алматы (видео)

В Алматы во время недавнего урагана серьезную травму получила работница рынка "Арыстан". На женщину обрушился стеклянный фасад киоска, передает телеканал "24KZ".

Как сообщил телеканал, несчастный случай произошел 19 июня. В тот день в Алматы был сильный ветер. 43-летняя Райхан Есалиева завершала рабочую смену на рынке "Арыстан" и на нее внезапно обрушился стеклянный фасад киоска.

Женщина получила глубокую резаную рану руки и начала терять кровь. По счастливой случайности рядом оказался хирург городской клинической больницы №7 Алматы Газиз Тулепбергенов. Врач с 18-летним стажем в тот момент как раз зашел в киоск за покупками.

"Стекло упало на голову, потом - на руку. Кровь хлестала, я закричала и начала паниковать. Внутри был только Газиз Кунанбаевич. Он сразу бросился помогать", - рассказала Райхан Есалиева.

До приезда скорой помощи врач остановил кровотечение. Затем Газиз Тулепбергенов решил лично сопроводить пострадавшую до ближайшего стационара. По пути он успел предупредить операционную бригаду о поступлении тяжелой пациентки.

"На тот момент произошла глубокая травма - резаная обширная рана правой верхней конечности с пересечением сосудисто-нервного пучка. Массивное смешанное артериально-венозное кровотечение. Удалось подручными средствами остановить кровотечение до прибытия фельдшерской бригады скорой помощи", - сообщил Газиз Тулепбергенов.

Руку женщины удалось сохранить - она уже может шевелить пальцами и не перестает благодарить своего спасителя. Врач по-прежнему навещает ее, несмотря на то, что она не прикреплена к его отделению.

Напомним, также во время урагана в городе Аксу в Павлодарской области погибла женщина - обломок дерева проткнул грудную клетку погибшей.

А в Шалкаре 10-летний мальчик получил удар током от фонарного столба. Ребенок находится в больнице в критическом состоянии.

Вчера сообщалось, что в Туркестанской области была спасена женщина, которая упала в оросительный канал - спасатели вытащили ее из воды.