Оказавшегося проездом в Павлодаре парня нашли мертвым

22-летний парень, ехавший из Кулунды в Семей, потерялся в Павлодаре. На поиски отравились полицейские и волонтеры. В итоге его тело нашли в реке, передает "Ирбис TV".

По информации поискового отряда "Vita", Денис Рудько приехал в Павлодар из Кулунды не один. Известно было лишь то, что в 9 утра 14 июня все вместе они позавтракали в столовой по улице Каирбаева, а после парень сбежал.

"При себе у парня был лишь паспорт, сумка с телефоном осталась в машине. Сегодня наши волонтеры выходили на его поиски, по имеющейся информации отрабатывали Химгородки и Усолку. Опрашивали магазины, оставляли ориентировки. В последнее время, со слов родных, парень вел себя странно, он может быть дезориентирован", - писали волонтеры на свой странице в Instagram.

Спустя почти сутки поисков Дениса обнаружили мертвым. По информации ДЧС Павлодарской области, спасатели вытащили его тело из Усолки.

"Спасатели во время патрулирования акватории вблизи автомобильного моста обнаружили и извлекли тело молодого человека 2002 года рождения. Парень находился в розыске. Тело передали сотрудникам полиции для дальнейших следственных мероприятий", - сообщили в ДЧС региона.

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