2-летний ребенок подавился семечком и умер в Петропавловске. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 13 июня в Петропавловске, подавившись семечком, скончался двухлетний ребенок.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого изучаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ДП СКО.

Ранее в Караганде из окна седьмого этажа выпал 2-летний мальчик. В результате ребенок скончался.

В Уральске 9-летний ребенок получил удар током. По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Пострадавшего доставили в больницу, однако позже он скончался.