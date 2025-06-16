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2-летний ребенок подавился семечком и умер в Петропавловске

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Семечки
Семечки. Иллюстративное фото: La Bicicleta Vermella/Getty Images

2-летний ребенок подавился семечком и умер в Петропавловске. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 13 июня в Петропавловске, подавившись семечком, скончался двухлетний ребенок.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого изучаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ДП СКО.

Ранее в Караганде из окна седьмого этажа выпал 2-летний мальчик. В результате ребенок скончался.

В Уральске 9-летний ребенок получил удар током. По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Пострадавшего доставили в больницу, однако позже он скончался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2255997-2-letniy-rebenok-podavilsya-semechkom-i-umer-v-petropavlovske/