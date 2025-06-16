Мужчина погиб от удара о винт моторной лодки в Павлодарской области

В Павлодарской области во время рыбалки мужчина в спасательном жилете выпал из лодки. Он погиб, так как попал под винт лодки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 июня в 12:15 поступило сообщение от ДП Павлодарской области о том, что в районе села Черноярка на притоке реки Иртыш при ловле рыбы мужчина 1977 года рождения выпал из лодки.

В результате падения он получил смертельную травму головы от винта моторной лодки. Мужчина был в спасательном жилете.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области обратился к жителям и гостям региона с настоятельной просьбой соблюдать меры предосторожности при нахождении на воде.

Ранее в Акмолинской области участковый полицейский и сотрудник рыбной инспекции спасли пожилого рыбака, который оступился, упал в воду и чуть не утонул. Более часа он находился в холодной воде, цепляясь за жизнь. С помощью троса из служебного автомобиля удалось вытащить мужчину на берег.

А в Атырау спасатели искали тело 17-летнего юноши, который во время рыбалки упал с моторной лодки в реку и утонул. Погибший подросток занимался дзюдо и считался подающим надежды спортсменом.

Также трое рыбаков погибли на водохранилище вблизи Темиртау в Карагандинской области в конце марта. Они утонули, провалившись под лед. В ДЧС отметили, что на погибших не было спасательных жилетов.