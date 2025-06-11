Застрявшее кольцо стало поводом для вызова спасателей в Шымкенте

В Шымкенте спасатели помогли девушке снять застрявшее кольцо. Для этого у них имеется свой безопасный метод, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале 112 KZ сообщили, что жительница Шымкента обратилась за помощью в 112. Кольцо плотно застряло на ее пальце, снять самостоятельно не удалось.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС, применив проверенный безопасный метод, сняли кольцо с пальца", - сообщили в МЧС.

Похожий случай произошел днем ранее с жительницей Костаная. Спасатели, используя слесарные инструменты, аккуратно разжали кольцо и освободили палец девушке.

Ранее в Экибастузе соска застряла на пальце у полуторагодовалого малыша. Снять ее смогли только спасатели с помощью слесарных инструментов.

До этого спасатели помогли мужчине в Темиртау снять кольцо с пальца руки без негативных последствий для здоровья. При снятии был использован специальный инструмент.

Также в Алматы 10-летняя девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять. Ей помогли спасатели.