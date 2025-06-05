Жительница Атырау обвинила сотрудников детского сада в смерти 7-месячного сына

Жительница Атырау Гульзия Бекболат обвинила частный детский сад в смерти своего сына, однако в полиции дело прекратили за отсутствием состава преступления, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, трагедия произошла в октябре прошлого года. В детский сад малыша отдали за месяц до гибели, он находился там весь день. По словам мамы мальчика Гульзии Бекболат, в тот злополучный день все было как обычно, но в какой-то момент лежавший в кроватке мальчик начал закатывать глаза и его тело стало холодеть.

Сообщается, что сотрудники детсада сразу позвонили матери и отвезли ребенка в больницу. Но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

"Я доверила ребенка няне, исправно платила. Они обязаны были хорошо следить за ним. А ребенок остался без присмотра. Я добиваюсь суда, справедливого решения и закрытия этого детсада, потому что он работает незаконно. Мне много людей пишут об этом месте", - заявила Гульзия Бекболат.

А в управлении образования области говорят, что о существовании такого детсада не знали.

"По данному факту к нам не поступало обращений. Жалоб также не было. Если поступит официальное обращение, мы проведем внеплановую проверку и примем соответствующие меры.

При открытии детского сада на дому нужно заранее пройти все санитарные проверки и уведомить соответствующие органы", - прокомментировал руководитель департамента обеспечения качества образования Бердибек Таишев.

А в Департаменте полиции Атырауской области сообщили о прекращении расследования.

"Уголовное дело было зарегистрировано в городском управлении полиции, проведено расследование, назначены судебно-медицинские экспертизы. По их результатам состав преступления не выявлен, в связи с чем дело было прекращено", - ответили в пресс-службе ДП.

Напомним, в июле прошлого года в Атырау 4-летний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец в одном из частных детских садов города. По факту смерти зарегистрировали уголовное дело. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

А в ноябре того же года состоялся суд, руководителя и воспитателя детсада признали виновными в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

На фоне трагедий прокуратура высказалась о трагедиях с детьми в Атырау.

В мае 2024 года в детском саду в Бурабайском районе Акмолинской области умер ребенок. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства выясняются.