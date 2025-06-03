Трагедия в Павлодаре: ребенок разбился насмерть, упав с 6 этажа

В Павлодаре 2 июня произошла трагедия - в результате падения из окна 6 этажа погиб ребенок. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 2 июня в Павлодаре из окна шестого этажа выпал мальчик 2019 года рождения. К сожалению, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Установлено, что балкон застеклен, ребенок особенный. В квартире находилась мама, которая занималась делами на кухне, и сестра", - пояснили в ДП Павлодарской области.

В ведомстве попросили не оставлять маленьких детей без присмотра в комнате с открытым окном или балконом.

"Частой причиной падения детей становятся незакрепленные москитные сетки на окнах, на которые дети пытаются опереться, или открытые окна балкона.

При этом родители и родственники часто уходят из дома или занимаются домашними делами, забывая об активности и любознательности детей.

Уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна. Установите на них блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно.

Не оставляйте ребенка без присмотра, играющего возле окон и балкона. Важно преподавать детям уроки безопасности.

Проявляйте осторожность и будьте бдительны. Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - обратились полицейские.

Ранее в Павлодарской области девочка 2020 года рождения выпала из окна второго этажа жилого дома. Ребенок упал спиной на асфальтированную площадку. Медики доставили пострадавшую в приемное отделение хирургического корпуса. По результатам обследования поставлен диагноз: компрессионный перелом грудных позвонков, ушиб копчика. Девочку госпитализировали в травматологическое отделение.

Также в начале мая в Павлодаре мальчик 2021 года рождения упал с высоты третьего этажа. Прибывшие на место врачи могли лишь констатировать его смерть.