Ребенка убило током на пляже Капшагая: его тетя записала обращение (видео)

В конце мая в Алматинской области 11-летнего мальчика убило током на территории зоны отдыха. Тетя мальчика записала обращение в соцсетях, передает NUR.KZ.

Обращение казахстанки опубликовала Instagram-страница kris_p_akimat.

По словам женщины, трагедия произошла 24 мая. Еще несколько человек пострадали, пытаясь помочь ребенку.

"Ближе чем на 8 метров нельзя приближаться к линии высоковольтных передач. На диком пляже данного клуба есть барханы и провисшие провода ЛЭП, которых не видно. Они (руководство зоны отдыха - прим. ред.) знали об этой проблеме, т.к. там убило в прошлом году их коров. Сама администрации никаких мер по безопасности отдыхающих не приняла. Никого на въезде не предупреждают, место не ограждали, плакатов никаких нет", - рассказала казахстанка.

Она вспоминает, что в тот день примерно в 12 часов ее племянник пошел поиграть на бархан и, скорее всего, не увидел провисший провод.

"И его убило током. Есть заключение. Девушку, которая прибежала на крик нашей бабули, которая его нашла, чтобы помочь, тоже ударило током. У нее ожоги второй степени. Брату успели крикнуть, чтобы он пригнулся. Еще одного парня легко ударило током", - рассказывает женщина.

Она отметила, что погибший мальчик был единственным сыном в семье.

"Хочу чтобы его смерть была не напрасна. Чтобы люди берегли себя и своих близких. Провели проверки на всех турбазах", - заключила женщина.

На публикацию отреагировал акимат города Конаев - комментарий появился под постом.

"Электросети на указанной территории находятся в частной собственности. После трагического инцидента опоры были перенесены подальше от пляжа.

По данному факту Управлением полиции города Конаев возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование. Ситуация находится на контроле", - заявили в ведомстве.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

постарайтесь отключить электричество;

ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;

в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;

в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.

Напомним, в начале месяца в Уральске скончался 9-летний мальчик, которого ударило током на электроподстанции. Ребенок получил ожоги 95% тела, когда полез за мячом. Полиция начала расследование. Возбуждено уголовное дело.

В прошлом году в Алматинской области ребенок на прогулке увидел на земле провод, взял его в руки и погиб от удара током. Инцидент подтвердили в ДП региона.

Ранее ребенка ударило током прямо на детской площадке в Павлодаре. Всему виной, по мнению местных жителей, старые линии электропередачи, из-за которых один из столбов оказался под напряжением.