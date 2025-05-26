Школьница лишилась фаланги пальца на уличном тренажере в Атырау

Серьезную травму получила первоклассница из Атырау - на уличном тренажере она повредила пальцы. Часть одного из них пришлось ампутировать, передает "Седьмой канал".

Инцидент произошел на территории школы. Сообщается, что конструкция защемила ребенку пальцы. В администрации школы утверждают, что тренажер был исправен, но не разрешен к применению младшими учениками.

"Моя дочка прищемила руку на тренажере. Повредила два пальца. Один из них ампутировали. Второй также сильно пострадал. Врачи сказали, что сшить его не получится. Здесь ни таблички, ни ограждения. Вот эти железки шатаются, могут упасть", - рассказала мать девочки.

Директор школы пояснила, что площадка установлена по заказу акимата.

"Мы сами ее не устанавливали. На баланс ее нам не передавали. Все стоит так, как было изначально установлено", - заявила она.

В акимате сообщили, что в этом году в городе планируют установить больше 100 игровых и спортивных площадок. Из местного бюджета на это выделено 700 млн тенге. Однако в проекте не предусмотрены меры безопасности и ограждение площадок, отмечают в ведомстве.

"Все площадки установлены с гарантийным сроком. Спортивные и игровые зоны нельзя оценивать в процентном соотношении как некачественные. Проектом не предусмотрено ограждение для игровых и спортивных площадок. Эти зоны были установлены в 2019 году по заказу городского управления строительства, все согласно проекту", - сообщил пресс-секретарь акимата Атырау Гасырбек Толеген.

Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

Напомним, недавно в Экибастузе подростку понадобилась помощь спасателей после того, как его рука застряла в аппарате по очистке воды.

В Кызылорде четырехлетний ребенок случайно надел на голову стул и не смог снять его самостоятельно. Ему помогли сотрудники МЧС. Ребенок не пострадал. Его родители поблагодарили спасателей.

А в Шымкенте спасатели приезжали на необычный вызов. Помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову пластиковый горшок. С помощью шанцевых инструментов его аккуратно сняли с головы малыша. Все обошлось без травм.

В Астане пятилетний ребенок застрял ногой в радиаторе отопления. На помощь также пришлось вызывать спасателей, которые смогли высвободить мальчика без нанесения травм.