Гибель казахстанки в аэропорту Египта: возбудят ли уголовное дело

Вице-министр иностранных дел Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли возбудить уголовное дело по факту смерти казахстанки в аэропорту Египта, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров напомнил, что по данному факту создана комиссия.

"Комиссия работает, она создана министерством гражданской авиации Египта, сейчас расследование идет. На счет уголовного дела не могу сказать, потому что обычно процедурно проходит предварительное расследование.

Думаю, казахстанская сторона будет участвовать, если будет более детальное расследование. В любом случае, мы держим этот вопрос на контроле", - заверил вице-министр.

Напомним, 18 мая в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха произошла трагедия - на пассажиров обрушился тяжелый металлический рекламный щит с остеклением.⁣⁣ По свидетельствам очевидцев, конструкция рухнула прямо на сидящих людей.

В казахстанском МИДе сообщили, что в результате ЧП погибла гражданка Казахстанка, еще две казахстанки получили травмы.

Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании SCAT, чьи пассажиры пострадали в результате произошедшего.

Близкая подруга погибшей казахстанки попросила помощи у президента, правительства и посольства с транспортировкой тела в Казахстан.

"Ее сын сейчас находится там, ему всего 22 года. Позже сын сообщил, что с ним находится представитель посольства, тело придется ждать 4-5 дней, проводится расследование. Мы просим помощи у президента, правительства и посольства в возвращении тела в Казахстан", - сказала подруга погибшей Венера Искакова.

Подробности произошедшего рассказали также очевидцы трагедии. По словам одного из пассажиров, работники аэропорта оказались не готовы к ЧП и пытались забрать паспорта у пострадавших.