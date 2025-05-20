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Эзотерика

"Отвез детей к бабушке": отца ребенка, выпавшего с 5 этажа в Павлодаре, не стали наказывать

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Ребенок у окна
Ребенок. Иллюстративное фото: mediaphotos / Getty Images

В Павлодаре не стали наказывать отца 2-летнего малыша, который в гостях у бабушки выпал из окна 5 этажа. По словам мужчины, его сын чувствует себя хорошо, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области.

Согласно материалам дела, 13 апреля 2025 года около 08:45 в Павлодаре на улице Естая с 5 этажа упал ребенок 2022 года рождения, в связи с чем был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.127 КоАП.

Из пояснений отца ребенка на заседании суда следует, что он находился на работе, а супруга - в больнице, поэтому мужчина отвез детей к своей матери. До этого в квартиру матери заказали решетки на окна и должны были установить.

Бабушка детей пошла в ванную комнату с маленьким ребенком, которому 1 год и 3 месяца. В это время ее 2-летний внук открыл окно и выпал.

"В квартире отца мальчика на всех окнах установлены решетки. После падения он находился с ребенком в больнице на лечении. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо. Он сам занимается воспитанием троих детей, принимает все меры по обеспечению безопасности детей", - рассказали в суде.

Суд, исследовав материалы дела, прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

"Анализ исследованных доказательств свидетельствует о том, что уполномоченным органом не представлены допустимые и достоверные доказательства, подтверждающие неисполнение родителем обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего ребенка, а также по уходу за ним и содержанию. При этом следует учесть, что несовершеннолетний ребенок выпал из окна не по вине законного представителя", - отметили в суде.

13 апреля, в воскресенье, отец привез детей домой к бабушке, то есть дети находились под ее присмотром. При этом по месту жительства мужчины на окнах имеются решетки, то есть меры безопасности им ранее были приняты. В настоящее время в квартире бабушки также установлены решетки на всех окнах.

При недоказанности состава правонарушения суд прекратил производство по делу. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, в Павлодаре 13 апреля из окна пятого этажа выпал двухлетний малыш. Его госпитализировали со множественными травмами в тяжелом состоянии. Мальчика поместили в реанимацию.

В МЧС Казахстана выразили обеспокоенность случаями падения детей из окон и обратились к родителям.

"Как правило, в зоне риска - дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку", - предупреждают спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2246754-otvez-detey-k-babushke-otca-rebenka-vypavshego-s-5-etazha-v-pavlodare-ne-stali-nazyvat/