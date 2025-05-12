Сорвался с троса: в ДЧС Жетiсу рассказали, как ищут упавшего в реку военного (фото, видео)

В ДЧС области Жетiсу рассказали как проходят поиски мужчины, который сорвался с троса во время пересечения реки - инцидент произошел 10 мая, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, 10 мая в 15:15 в Кербулакском районе области Жетісу, вблизи села Коксу, начались поиски гражданина 1989 года рождения, который около 14:00 упал в реку Коксу при попытке переправиться по железному тросу и был унесен течением.

Утром 11 мая с 06:30 были организованы масштабные поисковые работы с привлечением сил ДЧС, лесной охраны, местных исполнительных органов, полиции, военной полиции и подразделений Министерства обороны.

Всего, по информации ведомства, было задействовано 98 человек и 22 единицы техники, включая плавательные средства, беспилотники и спутниковую связь.

"Поиски велись 8 группами вдоль обоих берегов реки Коксу (4 по правому и 4 по левому берегу) на участке протяженностью до 35 км. В 18:30, с наступлением темноты, работы были временно приостановлены", - говорится в сообщении.

По информации паблика "taldykorganec.insta" в Instagram - поиски возобновили утром 12 мая.

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлен момент переправы.

В областном департаменте полиции сообщили, что сейчас ведутся поиски пропавшего мужчины.

"По факту исчезновения гражданина Н. полицией возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, он сорвался в реку при попытке переправы по натянутому тросу и был унесен течением", - заявили в ДП.

Кроме того автор публикации в соцсетях сообщил, что сорвавшийся с троса мужчина мог быть военнослужащим.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Гвардейского гарнизона. Как оказалось, военнослужащий по контракту одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, находясь в неслужебное время проводил выходной с гражданскими друзьями и решил перейти реку по тросу, но не рассчитал свои силы и сорвался, после чего его унесло сильным течением.