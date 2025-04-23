Вода поднялась: спасатели временно приостановили поиск мужчины, прыгнувшего в Иртыш

Из-за высокого уровня воды временно приостановлены поиски мужчины, который прыгнул с баржи в реку Иртыш в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как пояснили корреспонденту NUR.KZ в ДЧС Павлодарской области, активная фаза поисков завершена. Дальнейший поиск мужчины временно приостановлен из-за разлива и высокого уровня воды, и будет возобновлен позже.

Ранее в ходе активных поисковых работ в течение десяти дней в селе Береговое района Тереңкөл работы велись в двух направлениях.

Спасателями с использованием эхолотов проведено обследование дна реки Иртыш и визуально осмотрена береговая линия, протяженностью порядка 240 км (вверх по течению 119,5 км, вниз по течению 119,5 км).

При визуальном осмотре особое внимание уделялось островам, отмелям, коряжникам, поваленным в воду деревьям.

Произведено 43 водолазных погружения, в ходе которых обследовано более 3800 кв. м.

Были задействованы спасатели области Абай.

Поисковые работы были затруднены сильным течением, высоким уровнем воды, что связано с природоохранными попусками, и нулевой видимостью на дне реки.

Напомним, в ночь на 12 апреля в Павлодарской области один из отдыхающих прыгнул с баржи, пришвартованной у берега реки Иртыш, и не вынырнул. По предварительным данным, группа граждан находилась на рыбалке и употребляла спиртные напитки.

Подобная трагедия произошла прошлым летом. 51-летнего мужчину, который утонул неподалеку от центрального пляжа в Павлодаре, нашли спустя 4 дня. Горожанин отдыхал на берегу вместе с другом. По рассказам очевидцев, они распивали спиртные напитки, он нырнул в воду и уже не выплыл.

Отметим, что по озвученным еще летом данным спасателей, из-за несоблюдения правил безопасности на водоемах в Павлодарской области в 2024 году погибли девять человек, из них двое несовершеннолетних.