Тело экс-полицейского нашли в сквере Тараза

В одном из скверов Тараза обнаружили тело бывшего полицейского с тяжелыми увечьями. Расследуется дело о доведении до самоубийства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Об обнаружении тела бывшего полицейского в Таразе рассказал Telegram-канал Zhest_kz.

"Личность погибшего установлена - им оказался 44-летний бывший сотрудник полиции. По предварительным данным, после развода он злоупотреблял алкоголем и не имел постоянного места жительства", - говорится в посте.

Как сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

На место происшествия оперативно прибыли руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа.

"Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего проводятся все необходимые комплексные следственно-оперативные мероприятия", - отметили в ведомстве.

Ранее в Актобе по месту жительства обнаружили тело полицейского без признаков насильственной смерти. Погибший находился на излечении после операции.

В феврале в Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в поселке Жасоркен Жамбылской области. В полиции рассказали, что проводится досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".