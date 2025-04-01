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Тело экс-полицейского нашли в сквере Тараза

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Сотрудник полиции
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В одном из скверов Тараза обнаружили тело бывшего полицейского с тяжелыми увечьями. Расследуется дело о доведении до самоубийства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Об обнаружении тела бывшего полицейского в Таразе рассказал Telegram-канал Zhest_kz.

"Личность погибшего установлена - им оказался 44-летний бывший сотрудник полиции. По предварительным данным, после развода он злоупотреблял алкоголем и не имел постоянного места жительства", - говорится в посте.

Как сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

На место происшествия оперативно прибыли руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа.

"Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего проводятся все необходимые комплексные следственно-оперативные мероприятия", - отметили в ведомстве.

Ранее в Актобе по месту жительства обнаружили тело полицейского без признаков насильственной смерти. Погибший находился на излечении после операции.

В феврале в Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в поселке Жасоркен Жамбылской области. В полиции рассказали, что проводится досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2232035-telo-eks-policeyskogo-nashli-v-skvere-taraza/