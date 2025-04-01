Тело экс-полицейского нашли в сквере Тараза
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В одном из скверов Тараза обнаружили тело бывшего полицейского с тяжелыми увечьями. Расследуется дело о доведении до самоубийства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.
Об обнаружении тела бывшего полицейского в Таразе рассказал Telegram-канал Zhest_kz.
"Личность погибшего установлена - им оказался 44-летний бывший сотрудник полиции. По предварительным данным, после развода он злоупотреблял алкоголем и не имел постоянного места жительства", - говорится в посте.
Как сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
На место происшествия оперативно прибыли руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа.
"Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего проводятся все необходимые комплексные следственно-оперативные мероприятия", - отметили в ведомстве.
Ранее в Актобе по месту жительства обнаружили тело полицейского без признаков насильственной смерти. Погибший находился на излечении после операции.
В феврале в Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в поселке Жасоркен Жамбылской области. В полиции рассказали, что проводится досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2232035-telo-eks-policeyskogo-nashli-v-skvere-taraza/