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Что известно о получивших обморожение при побеге подростках из ВКО

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Подростки стоят спинами
Подростки. Иллюстративное фото: Ashley Cooper / Getty Images

В ВКО чиновники рассказали о состоянии здоровья подростков, сбежавших из спецшколы. На данный момент всех ребят выписали из больницы и вернули в учреждение, передает YK-news.

После побега из КГУ "Областная специальная школа-интернат для детей с девиантным поведением" двоим детям потребовалась госпитализация.

"Один воспитанник получил обморожение пальцев обеих рук 1, 2 и 3 степени, другой - обморожение пальцев 1 и 2 степени", - сообщили в Управлении образования ВКО.

На данный момент ребят выписали, они находятся в школе-интернате.

"Был разработан дополнительный план работы по организации досуга детей, находящихся в школе. План включает взаимодействие с правоохранительными органами, учреждениями культуры и спорта, региональным центром психологической поддержки", - рассказали в управлении образования.

Напомним, 5 февраля четверо воспитанников сбежали из спецшколы в Серебрянске Восточно-Казахстанской области. Несовершеннолетних нашли поздним вечером в тот же день.

Ребята, получив обморожения, сами вышли на связь с просьбой о помощи. Их доставили в больницу. Один из мальчиков попал в отделение хирургии с болевым синдромом и поражением пальцев обеих кистей с пузырем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2231859-chto-izvestno-o-poluchivshih-obmorozhenie-pri-pobege-podrostkah-iz-vko/