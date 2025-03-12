Мужчина погиб во время игры по кок-бору в Кыргызстане: в него врезалась лошадь

В Кыргызстане во время матча по кок-бору, приуроченного к Наурызу, скончался 44-летний мужчина, в которого врезалась лошадь, сообщает 24 KG.

По данным издания, в селе Военно-Антоновка во время игры кок бору скончался игрок. Момент инцидента попал на видео. Сообщается, что 44-летний игрок Мирлан Сраждинов, пытаясь поднять тушу с земли, наклонился, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока. Сраждинов упал на землю без сознания.

В Службе скорой медицинской помощи изданию сообщили, что мужчина скончался до приезда медиков от открытой черепно-мозговой травмы.

Кроме того, по факту гибели 44-летнего спортсмена во время игры кок бору начата доследственная проверка. По данным УВД Ленинского района, спортивное мероприятие было организовано Федерацией национальных игр кок-бору. Инцидент произошел во время встречи команд "Борулу" из Сокулука и "Буркут" из Оша.

"Примерно через 10-15 минут после начала игры один из игроков в результате столкновения с лошадью другого спортсмена упал на землю и потерял сознание.

Игра была немедленно остановлена, на место происшествия вызвана скорая помощь. Факт зарегистрирован в Журнале учета информации УВД Ленинского района. Начата доследственная проверка", - сообщили в полиции.

В сентябре в Астане завершился турнир по кок-бору в рамках V Всемирных игр кочевников. Золото взяла сборная Кыргызстана, победившая казахстанскую сборную в финале.

До этого сборные Казахстана и Кыргызстана встретились в финале турнира по кокпару. В этой дисциплине хозяева соревнований выиграли в дополнительное время. При этом сообщалось, что финал был омрачен скандалом. Во время финальной игры представитель нашей страны ударил соперника камчой.

Кроме того, в соцсетях распространилась информация о том, что якобы сотрудник КНБ оказывал давление на спортсмена из Кыргызстана. Позже данные сведения опровергли.