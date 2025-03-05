Видео с падением глыбы льда на мать с ребенком прокомментировали в полиции ЗКО

Видео с падением глыбы льда на мать с малышом прокомментировали полицейские ЗКО. Они отметили, что инцидент произошел не в Уральске, а в России, передает "Мой город".

В мессенджерах распространилось видео с камер наблюдения: женщина с ребенком на руках идет вдоль дома, и внезапно на них с крыши падает глыба льда. Малыш выпадает из рук, ударяется об асфальт и начинает плакать. Мама же остается без движения.

В рассылке утверждают, что это произошло в Уральске, из-за чего местные жители начали волноваться за пострадавших.

Однако в полиции ЗКО сообщили, что инцидент не связан с Западным Казахстаном. Как выяснилось, трагедия случилась 3 марта в Дагестане.

Как пишет Telegram-канал Mash, глыба льда упала на женщину с ребенком в Махачкале. Их экстренно госпитализировали. Женщина находится в состоянии средней тяжести. Малыш чудом не пострадал.

В ДП ЗКО напомнили, что в Уголовном кодексе есть статья 274 (Распространение заведомо ложной информации). За это можно получить штраф до 1000 МРП, обязательные работы до 400 часов или ограничение свободы на срок до года.

Ранее в одном из торговых домов Экибастуза обрушился навесной потолок на третьем этаже, когда в помещении были люди.

В результате происшествия в приемный покой городской больницы обратились пять человек, из них трое - в возрасте 15-16 лет. В госпитализации никто не нуждался. Обратившимся назначили амбулаторное лечение в связи с различными ушибами.

Сам торговый дом закрыли для выяснения всех обстоятельств ЧП. После обрушения навесного потолка полиция возбудила уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.