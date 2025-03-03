Сидящий неподвижно на крыльце магазина мужчина оказался мертв в Усть-Каменогорске

Умершего мужчину обнаружили 1 марта возле одного из магазинов в Усть-Каменогорске. Назначена экспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает YK-news.kz.

В пресс-службе Департамента полиции ВКО сообщили, что происшествие случилось на улице Краснознаменной.

"Тело было без видимых телесных повреждений. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена экспертиза", - добавили в ведомстве.

К слову, скорую помощь мужчине вызвали сотрудники приюта для животных "Досым", оказавшиеся в тот момент рядом.

"Зашли в магазин, на крыльце сидит неподвижно мужчина. Хотели оказать помощь, оказывается, он уже вот-вот умер (еще теплый, но зрачки расширены, пульс не прощупывается). Позвонила на "102" и "103", пока звонила, увидела машину скорой помощи, выбежала на дорогу, остановила, упросила оказать помощь", - рассказала сотрудница приюта.

Прибывшие медики констатировали смерть.

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