Сидящий неподвижно на крыльце магазина мужчина оказался мертв в Усть-Каменогорске
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Умершего мужчину обнаружили 1 марта возле одного из магазинов в Усть-Каменогорске. Назначена экспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает YK-news.kz.
В пресс-службе Департамента полиции ВКО сообщили, что происшествие случилось на улице Краснознаменной.
"Тело было без видимых телесных повреждений. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена экспертиза", - добавили в ведомстве.
К слову, скорую помощь мужчине вызвали сотрудники приюта для животных "Досым", оказавшиеся в тот момент рядом.
"Зашли в магазин, на крыльце сидит неподвижно мужчина. Хотели оказать помощь, оказывается, он уже вот-вот умер (еще теплый, но зрачки расширены, пульс не прощупывается). Позвонила на "102" и "103", пока звонила, увидела машину скорой помощи, выбежала на дорогу, остановила, упросила оказать помощь", - рассказала сотрудница приюта.
Прибывшие медики констатировали смерть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2224976-sidyashchiy-nepodvizhno-na-krylce-magazina-muzhchina-okazalsya-mertv-v-ust-kamenogorske/