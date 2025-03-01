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Эзотерика

Упавший на нож 3-летний ребенок скончался в СКО

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Ребенок в больнице
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Golfcuk/Getty Images

В Петропавловске не смогли спасти 3-летнего ребенка, находившегося в коме два месяца. Как рассказали в Управлении здравоохранения СКО, малыш скончался, передает Liter.kz.

По данным ведомства, трехлетний мальчик, который получил страшную травму в декабре прошлого года, скончался в больнице после двух месяцев борьбы за жизнь. Его сердце остановилось, несмотря на все усилия врачей.

"Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, ранение глазницы. Повреждения оказались слишком серьезными. Ребенок впал в кому, больше двух месяцев его поддерживали аппаратами. Надежды было мало, но семья верила в чудо", - рассказали в областном управлении здравоохранения.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что в Петропавловске произошел несчастный случай - трехлетний мальчик упал на нож и получил тяжелейшую травму. Малыша поместили в реанимацию.

По словам матери ребенка, все случилось дома на кухне. Сын, которому было на тот момент всего 3 года и 2 месяца, упал со стула прямо на нож. Малыша доставили в детскую областную больницу без сознания в крайне тяжелом состоянии. Проведенные врачами исследования показали, что лезвие через левое веко вошло в мозг.

По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2224716-upavshiy-na-nozh-3-letniy-rebenok-skonchalsya-v-sko/