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"Сердце не выдержало": отец погибшего в Актобе первоклассника рассказал подробности (видео)

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Мальчик гуляет зимой
Мальчик. Иллюстративное фото: ridvan_celik / Getty Images

Сегодня утром в Актобе произошел несчастный случай - первоклассник неожиданно умер по дороге в школу. Как оказалось, на ребенка прыгнула собака и испугала его, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, мальчик вышел на улицу и ждал маму и свою сестру. По предварительным данным, в этот момент к ребенку подбежала бродячая собака и начала лаять. От испуга он потерял сознание. Из-за перенесенного стресса у школьника остановилось сердце.

"Бригада выехала, приехала через 5 минут. По прибытии была уже клиническая смерть. Оказывались все реанимационные действия в течение 30 минут, но безуспешно. Констатирована внезапная смерть", - сообщили в управлении здравоохранения.

Отец мальчика подтвердил: его сын сильно испугался животного.

"Да, была собака. Овчарка, рыжая. Она прыгнула на моего сына, он сильно испугался, потерял сознание. У него не выдержало сердце. После этого собаку отловили и увезли", - рассказал отец погибшего мальчика.

Напомним, ранее в сообщалось, что среди актюбинцев по WhatsАpp распространилась информация о смерти первоклассника. Люди писали, что на ребенка напали бродячие собаки.

Позже в полиции опровергли информацию о нападении собак.

"Информация, что ребенка загрызла собака, не подтверждается. Одежда на нем целая, на теле повреждений нет", - сообщали в ДП.

Для выяснения причины смерти назначена экспертиза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2224620-serdce-ne-vyderzhalo-otec-pogibshego-v-aktobe-pervoklassnika-rasskazal-podrobnosti-video/