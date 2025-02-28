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Первоклассник умер по дороге в школу в Актобе

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Ребенок с рюкзаком идет в школу
Школьник на улице. Иллюстративное фото: romrodinka / Getty Images

Сегодня утром в одном из дворов Актобе обнаружили погибшего первоклассника. Для выяснения причин смерти ребенка назначили экспертизу, передает "Мой город".

Как сообщает издание, информация о гибели первоклассника распространилась среди актюбинцев по WhatsАpp 28 февраля.

"Сегодня утром случилась трагедия. На Маресьева мальчик из 1-го класса вышел во двор, мама задержалась всего на 1 минуту. На ребенка напали бродячие собаки", - говорилось в сообщении.

В ДП Актюбинской области по этому поводу рассказали, что, действительно, 28 февраля примерно в 7.30 во дворе дома на улице Маресьева обнаружили тело несовершеннолетнего. Но прибывшая на место следственно-оперативная группа признаков насильственной смерти не нашла. Для выяснения причины смерти назначили экспертизу. 

"Информация, что ребенка загрызла собака, не подтверждается. Одежда на нем целая, на теле повреждений нет", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Актобе спасли мужчину, который упал в открытый колодец глубиной около трех метров и не мог выбраться самостоятельно. Спасатели установили в колодце лестницу, позволив пострадавшему выбраться. После мужчину доставили домой, а открытый колодец закрыли крышкой.

А жительница Экибастуза обвинила врачей в смерти 2-летнего сына от пневмонии. По словам мамы ребенка, она неоднократно обращалась за помощью к врачам, но якобы медики мер не приняли. В городской больнице провели проверку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2224506-pervoklassnik-umer-po-doroge-v-shkolu-v-aktobe/