Рабочий погиб при разборе горки в Костанайской области

В Костанайской области погиб рабочий, он упал с высоты 3 метров при разборе горки. Полиция начала расследование по факту нарушения правил охраны труда.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области, в Камыстинском районе погиб рабочий. В пресс-службе уточнили, что ЧП произошло накануне вечером.

"В приемный покой Камыстинской районной больницы поступил пациент 1966 года рождения с диагнозом "Множественные переломы позвоночника и костей таза" и "Травматический шок 1-2 степени". Состояние пациента было тяжелым, и его госпитализировали в палату интенсивной терапии.

Обследование и лечение проводились согласно медицинскому протоколу. Судебная медицинская экспертиза установила, что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, в 22:40 была констатирована биологическая смерть", - сообщили в управлении.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области на уточняющий вопрос корреспондента NUR.KZ ответили, что рабочий упал при разборке горки с высоты 3 метров.

"По факту нарушений правил охраны труда, повлекших гибель человека, полицией начато досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - прокомментировали в ДП.

На прошлой неделе в сельской школе в Жамбылской области погиб 51-летний рабочий. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело.

В декабре 2024 года стало известно, что гибель рабочего на складе расследуют в Алматы. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.

В октябре прошлого года мы писали, что на кирпичном заводе в Костанайской области погиб рабочий, упав в бетономешалку. Полиция также проводила досудебное расследование.