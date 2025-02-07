Рабочий скончался в сельской школе в Жамбылской области

В сельской школе в Жамбылской области погиб 51-летний рабочий. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона.

"По факту гибели 51-летнего рабочего опорной сельской школы сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК. В рамках досудебного расследования проводятся необходимые экспертизы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Департамент Комитета государственной инспекции труда по Жамбылской области вынесено постановление и направлено письмо для проведения проверки.

Добавим, что согласно части 3 статьи 156 УК РК, нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В декабре прошлого года министр просвещения Гани Бейсембаев в соцсетях сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают закон "О статусе педагога".

В управлении образования отреагировали на произошедшее, заявив, что начали служебную проверку. В ведомстве обещали привлечь всех виновных к ответственности. Позже стало известно, что глава отдела образования лишился должности после инцидента с учителем на елке в Семее.

После этого о произошедшем высказалась супруга пострадавшего педагога. Она рассказала, что мужчине удалили образовавшуюся гематому и часть черепа. Через три месяца ему планируют поставить имплант.

Отметим, о произошедшем высказался также бывший министр просвещения, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов. Он заявил, что нужно пресекать такие устаревшие практики, как принудительное участие педагогов в установке новогодних елок, уборке улиц или других мероприятиях, не имеющих отношения к их прямым обязанностям.

В январе этого года стало известно, что мужчину выписали из больницы, об этом заявили в Минпросвещения.

Позже стало известно, что в числе подозреваемых по делу - замакима Семея.